Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Zaniolo | Offerti due giocatori

La Juventus sembra essere intenzionata a portare Zaniolo a Torino: per farlo, i bianconeri vorrebbero offrire due contropartite tecniche alla Roma

Il giocatore più visionato da Fabio Paratici in questa stagione, prima e dopo il suo infortunio, è stato Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso piace molto alla Juventus, che sembra disposta ad alzare l’offerta nei confronti della Roma. La valutazione che la società capitolina attribuisce al proprio gioiello è di 60 milioni, una cifra importante per un giocatore importante. I bianconeri, secondo ‘SportMediaset’, sarebbero disposti ad accontentare la Roma inserendo due giocatori nella trattativa.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Agnelli: “Per Pirlo speriamo in un percorso che porti in prima squadra”

Calciomercato Juventus, affare Zaniolo | Offerti Bernardeschi e Romero

Come rivelato da ‘SportMediaset’, la Juventus vorrebbe raggiungere i 60 milioni richiesti dalla Roma per Zaniolo inserendo nella trattativa due contropartite tecniche. Si tratta di Federico Bernardeschi, che sembra ormai essere uscito dai progetti dei bianconeri, e Romero, che invece non ci è mai nemmeno entrato. Entrambi i giocatori potrebbero essere graditi ai giallorossi, alla ricerca di un profilo importante in avanti e di un difensore che possa prendere il posto di Smalling nel caso in cui non venga trovato un accordo con lo United.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, bookmaker sicuri: Donnarumma e Zaniolo alla Juventus

Le quotazioni di un possibile approdo di Zaniolo alla Juventus sono in rialzo: Paratici potrebbe aver rotto ogni indugio ed essere partito all’assalto del giovane centrocampista. Le qualità offensive dell’ex Inter sono esattamente quello che mancano alla linea mediana bianconera. In questa stagione, infatti, a ‘Madama’ sono mancati i goal dei centrocampisti, ma per l’anno potrebbe arrivare una doppia iniezione di pericolosità offensiva: oltre a Kulusevski, attenzione allo sbarco di Zaniolo sotto la Mole.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, UFFICIALE: l’ex Juventus lascia il calcio a 32 anni

Atalanta-Inter, Conte: “Facciamoli soffrire. Soddisfatto della squadra”

Juventus, Pirlo: “Offerte da Serie A e Premier, ma questa è la scelta migliore”