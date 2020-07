Scelte famigliari dietro la decisione di Howedes di appendere gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza alla Lokomotiv Mosca

Benedikt Howedes lascia ufficialmente il calcio giocato. Il 32enne difensore centrale tedesco, vincitore della Coppa del Mondo del 2014 e con un passato in Serie A con la maglia della Juventus, ha deciso di ritirarsi per questioni familiari dopo l’esperienza in Russia con la Lokomotiv Mosca. “Durante una recente vacanza ho capito quanto sia bello godermi il tempo con mio figlio – ha detto ai microfoni di ‘Der Spiegel’ – Improvvisamente il calcio non mi è sembrato più così importante”.