Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Aurier | Maldini non smentisce

Il Milan a caccia di un terzino destro, risalgono le quotazioni di Aurier del Tottenham. Maldini apre: “Colloqui in passato”

Oltre ai rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma, un altro grande obiettivo di casa Milan è l’acquisto di un terzino destro. Il giovane Kalulu, arrivato dalle giovanili del Lione a zero, non può certamente bastare. Almeno uno tra Conti e Calabria partirà e serve dunque un titolare. Tra i nomi più seguiti ci sono Dumfries del Psv Eindhoven ed Emerson Royal del Real Betis (di proprietà del Barcellona). Recentemente la dirigenza rossonera si è incontrata proprio con gli agenti di quest’ultimo.

Calciomercato Milan, torna di moda Aurier

Stando però a quanto rivelato da ‘Sky Sport’, in pole position per il ruolo di nuovo terzino destro del Milan ci sarebbe ora Serge Aurier. Il classe 1992 non è un nome nuovo nell’ambiente rossonero. Già seguito in passato, Aurier è un profilo che piace. Giocatore di gamba e di fisico, l’ivoriano ha avuto spesso dei momenti difficili con il Tottenham, anche per via di comportamenti non impeccabili.

Il costo del cartellino si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro, decisamente inferiore rispetto a quelli di Dumfries ed Emerson Royal. Il problema maggiore potrebbe essere lo stipendio: il Tottenham comunque non si opporrebbe ad una cessione. I primi contatti sarebbero già stati avviati e Paolo Maldini, direttore tecnico dei rossoneri, non avrebbe smentito una possibile trattativa.

“Avevamo parlato con il suo agente in passato: l’anno scorso c’è stata una possibilità. Adesso ci siamo concentrati sul concludere al meglio la stagione, dai prossimi giorni potremo cominciare a focalizzarci sul mercato” ha dichiarato la bandiera milanista.

