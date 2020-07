La dirigenza rossonera ha incontrato gli agenti italiani di Emerson e Roca, due obiettivi reali del Milan in vista della prossima stagione

Dopo la conferma di Stefano Pioli, il Milan continua a lavorare per consegnare al tecnico rossonero una rosa all’altezza della situazione. Anche con l’ex Fiorentina in sella, il progetto cercherà il giusto mix tra esperienza e gioventù. Lo testimonia anche l’incontro di oggi tra gli agenti italiani di Emerson Royal e Marc Roca e la dirigenza milanista. Una riunione esplorativa quella andata in scena oggi a Casa Milan, durante la quale, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il club lombardo è stato informato sulla valutazione data dal Barcellona all’esterno brasiliano, attualmente in forza al Betis: 35 milioni di euro. Un primo passo, dunque, per confermare un interesse reale nei confronti del difensore e del centrocampista.

