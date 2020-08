Calciomercato Inter, sprint per Kumbulla: è quasi fatta

Calciomercato Inter, nuovo sorpasso alla Lazio per Kumbulla: i nerazzurri vicinissimi al difensore del Verona, i termini dell’affare

L’Inter mette nuovamente la freccia per Kumbulla. Accelerazione dei nerazzurri che si piazzano davanti alla Lazio per il difensore del Verona, l’affare stando al ‘Corriere dello Sport’ dovrebbe superare come valutazione i 30 milioni di euro. Il centrale dovrebbe trasferirsi da subito a Milano, senza restare in gialloblu’ per un’altra stagione. A questo punto si gioca tutto sulle contropartite. L’Inter ha messo sul piatto la conferma del prestito di Salcedo, il cartellino di Vergani e il prestito di Agoumè, ma Juric potrebbe avere in mente Esposito al posto del francese.

