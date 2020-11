Alessio Cragno è stato accostato nelle scorse settimane a Inter e Roma e il suo agente, Graziano Battistini, ha parlato del suo futuro

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, è intervenuto nel corso della nostra trasmissione ‘Terzo Tempo’ su CMIT TV, parlando del momento del portiere del Cagliari, accostato a diverse big di Serie A, tra le quali Inter e Roma: “Alessio ha dimostato a chiunque di esprimersi da anni a dei livelli importanti e di avere grandi maturità nel sopportare le pressioni. Meriterebbe un club importante”.

Secondo il rappresentante, in ogni caso, non sarà semplice portare a termine operazioni importanti nei prossimi mesi: “Sappiamo che il mercato dei portieri è un mercato ad incastro, non semplice. Il fatto che il rinnovo di Donnarumma, a quanto mi risulta, sia in dirittura d’arrivo, dipende anche dalla mancanza di grandi alternative. Alessio, comunque, ha dimostrato di avere la personalità per stare in una grande squadra”.

