Diversi campioni del panorama internazionale non hanno ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. Gli obiettivi di Juventus, Inter e Milan

Sono tante le stelle del calcio mondiale in scadenza di contratto la prossima estate. Campioni che non rinnoveranno il contratto con le rispettive squadre di appartenenza o che ancora non hanno trovato la quadra per la firma sul nuovo accordo. In Italia spiccano Milik, Donnarumma e l’altro rossonero Calhanoglu, con l’attaccante adesso in forza al Napoli che già a gennaio potrebbe cambiare maglia dopo la rottura dei mesi scorsi con gli azzurri. Resta al momento complicato il prolungamento del turco con il ‘Diavolo’, mentre Maldini e Massara sono fiduciosi nel riuscire a trovare un’intesa con Raiola per il giovane portiere. All’estero sono tanti i campioni in scadenza nel 2021 che ingolosiscono sul calciomercato le big di Serie A: dal sogno Messi al connazionale Aguero, passando per Sergio Ramos e Alaba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta e addio Sergio Ramos | “Tutto pronto per la firma”

Juventus, Sergio Ramos litiga con il Real Madrid

Partiamo dalla Spagna e dal Real Madrid, dove già da diverse settimane è scattato l’allarme relativo al futuro di Sergio Ramos. Il capitano e leader dei ‘Blancos’ non ha ancora firmato il rinnovo e le trattative addirittura sarebbero in alto mare considerando la distanza tra le parti. Il difensore classe ’84 chiede almeno un prolungamento biennale alle stesse cifre che guadagna adesso (12 milioni a stagione, ndr), mentre Florentino Perez mette sul piatto un solo anno di contratto e un taglio sullo stipendio. Juventus e soprattutto Paris Saint-Germain hanno annusato l’affare e sarebbero pronte fiondarsi su Ramos in caso di clamorosa rottura con il Real.

Nella Liga ad attirare l’attenzione è ovviamente anche Leo Messi, rimasto al Barcellona dopo l’estenuante telenovela estiva legata all’addio della ‘Pulce’ ai colori blaugrana. In attese delle elezioni per la prossima presidenza del Barça continuano ad impazzare i rumors sul futuro del numero dieci, con il Manchester City del mentore Guardiola e il PSG pronte a preparare un nuovo assalto sul calciomercato se il Pallone d’Oro dovesse chiudere definitivamente il matrimonio con il Barcellona. Messi, accostato anche a Juventus e Inter, sembra destinato a restare un sogno invece per le due grandi d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso Aguero | Intrigo con Lautaro: arriva subito

Inter, stuzzica Aguero. Il Milan osserva Thauvin

Un altro crack albiceleste, Aguero, stuzzica la fantasia dell’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez, con il ‘Kun’ che a fine stagione potrebbe avere voglia di tentare una nuova avventura diversa dalla Premier League. Un’altra ghiotta occasione nel reparto d’attacco è rappresentata da Depay, sondato da Milan e Juve ma destinato ad accettare le lusinghe di Koeman al Barcellona. Il ‘Diavolo’ guarda perciò in Francia e non perde di vista Thauvin, nei mesi scorsi offerto anche all’Atalanta in Serie A.

Milan che in passato che aveva posato gli occhi su Draxler, adesso tornato d’attualità in casa Juventus. Sempre dalla gioielleria del PSG, il sodalizio campione d’Italia resta in agguato per Angel Di Maria, che deve sciogliere le riserve sul rinnovo con i parigini o cambiare casacca. Un profilo tra i più succulenti nel menù delle stelle in scadenza è sicuramente Alaba, che non firmerà il prolungamento con il Bayern Monaco ed è destinato ad andare in scadenza con i bavaresi prima dell’addio a fine stagione. E tra le i top team pronti all’offensiva ci sono anche Inter e Juventus in Italia. Sogni, desideri e possibili realtà: la caccia al parametro zero extra lusso è appena iniziata.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Bayern | Ultime CM.IT su Alaba tra ennesimo rifiuto e futuro

Calciomercato Psg, il papà di Messi: “Smettetela di inventare”