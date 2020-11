Calciomercato Psg, il papà di Messi: “Smettetela di inventare”

Jorge Messi, papà del fuoriclasse argentino, risponde su Instagram alle notizie sui contatti con il Psg

“Smettila di inventare”. Jorge Messi liquida così le notizie circolate in giornata su presunti contatti con il Psg per il trasferimento della Pulce dal Barcellona a Parigi . Un’indiscrezione circolata in giornata, secondo la quale la dirigenza del club francese avrebbe avuto contatti proprio con il papà del fuoriclasse del Barcellona. Contatti propedeutici alla nascita di una trattativa segreta già a gennaio, in vista della prossima estate quando – salvo rinnovo – il contratto tra Messi e i blaugrana scadrà.

Nulla di vero però per Jorge Messi che ha utilizzato una storia Instagram per bollare come ‘fake news’ la notizia: “Smettila di inventare” la frase che non lascia spazio ad interpretazioni.