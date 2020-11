Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna: due giocatori per Messi

Dalla Spagna rivelano come il futuro di Messi a Barcellona sia ancora incerto: i blaugrana potrebbero scambiarlo con due giocatori dell’Inter

Nonostante l’addio di Bartomeu, serpe in seno al club catalano per quanto riguarda Lionel Messi, il futuro dell’argentino non è ancora deciso. Anche nell’ultima partita contro il Betis Siviglia la ‘Pulce’ ha mostrato la sua magia con un velo che è valso un gol, ma potrebbe cambiare aria al più presto. Dalla Spagna, infatti, rivelano come Messi sia ancora incerto sul futuro della propria carriera e che il club blaugrana starebbe pensando anche ad un piano B in caso dovesse decidere di partire. A giovare di questo decisione, poi, potrebbe essere l’Inter di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Messi pensa all’addio | Scambio con Barella e Lautaro

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona avrebbe dato Messi ultimatum: entro il 15 dicembre deve decidere se rimanere oppure se cambiare aria. In quest’ultimo caso, i catalani potrebbero forzare la mano e ‘liberarsi’ del fenomeno di Rosario già nel mercato di gennaio. L’idea dei blaugrana potrebbe essere quella di inserire Messi in un maxi-scambio con l’Inter: il Barcellona vorrebbe mettere le mani su Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Il ‘Toro’ rimane nelle mire dei catalani da più di un anno ormai, mentre il centrocampista sardo avrebbe conquistato totalmente Ronald Koeman. Uno scenario tanto clamoroso quanto difficile quello dipinto dal portale iberico, ma in ogni caso bisognerà tenere le antenne dritte sulle prossime mosse di Lionel Messi.

