Nuovo appuntamento con il Terzo Tempo di Calciomercato.it: segui con noi il post gara del lunch match Lazio-Juventus

Vi aspettiamo questa sera in diretta sui canali social di Calciomercato.it per l’appuntamento con il ‘Terzo Tempo’ in una puntata incentrata sulla grande sfida delle 12.30 in programma all’Olimpico tra Lazio e Juventus. In conduzione ci sarà Marco Giordano accompagnato dai tanti ospiti che parteciperanno alla trasmissione: Alessio Lento, mister Gigi Cagni, il giornalista di ‘Tuttosport’ Antonino Milone e Antonello Valentini.

Youtube, Twitter e Facebook: una possibilità di scelta infinita per seguire la diretta di Calciomercato.it in LIVE per parlare insieme del big match di Serie A.

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!