Juventus-Napoli, domani atto secondo in Corte d’Appello: gli scenari

Juventus-Napoli, domani in Corte federale d’Appello si discute il ricorso degli azzurri sullo 0-3 a tavolino: le ultime

Domani, alle ore 15.30, la Corte sportiva d’Appello discuterà il ricorso presentato dal Napoli in merito allo 0-3 a tavolino comminato per Juventus-Napoli del 4 ottobre. L’avvocato del club azzurro, Grassani, porterà avanti la tesi secondo cui, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice Sportivo Mastrandrea, il Napoli non aveva rinunciato a partire per Torino prima dell’effettivo divieto stabilito dall’Asl partenopea, arrivato alle 14.13. Orario in cui secondo gli azzurri sarebbe stato ancora possibile recarsi in Piemonte, con la gara in programma alle 20.45 e posticipabile fino alle 21.15. Interverrà anche il presidente De Laurentiis in videoconferenza.

Le informazioni in possesso di Calciomercato.it vanno verso una conferma del 3-0 a tavolino per la Juventus, con il Napoli che a quel punto ricorrerebbe al terzo grado di giudizio, ossia il Collegio di Garanzia del Coni. Secondo ‘Tuttosport’, è possibile che la sentenza possa non essere comunicata nella giornata di domani, ma che la Corte debba prendersi più tempo per decidere su un caso che resta molto delicato.

