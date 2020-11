L’esonero di Andrea Pirlo da parte della Juventus sembra meno probabile. Cambiano le quote dei bookmakers

Nonostante le vittorie con Spezia e Ferencváros, entrambe per 4-1, la Juventus di Andrea Pirlo continua ad essere sotto osservazione, così come il futuro dell’allenatore bianconero. Senza poter dare troppo tempo al nuovo progetto e senza tener conto delle assenze che lo hanno condizionato nei primi mesi di stagione, l’esordio del neo tecnico è sotto la lento di ingrandimento da settimane. In questo senso, le quote dell’esonero, stando a quanto appreso dai bookmakers, continuano ad oscillare a seconda delle prestazioni.

Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: le quote

Dopo la brutta sconfitta contro il Barcellona, la quota dell’esonero dell’allenatore era scesa a 3, mentre dopo le ultime due vittorie inanellate tra campionato e Champions League la quota è nuovamente tornata a 4. Un saliscendi che verrà nuovamente messo alla prova questo fine settimana, con la delicata sfida alla Lazio, avversario di caratura ben diversa rispetto al modesto Ferencvaros e alla neopromossa Spezia. Toccherà a Pirlo, a questo punto, smentire i detrattori e provare a convincere di essere l’uomo giusto al posto giusto. In attesa anche del ritorno di Champions League contro il Barcellona, crocevia fondamentale di questa prima parte di stagione.

Mario Petillo

