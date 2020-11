La Juventus non potrà contare su Giorgio Chiellini per il match contro la Lazio in programma domani alle 12:30 all’Olimpico

Assenza importante per la Juventus che domani, alle 12:30, sfiderà la Lazio all’Olimpico di Roma. Come annunciato oggi pomeriggio dal club bianconero, Giorgio Chiellini non fa parte del gruppo dei convocati a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra avvertito durante l’allenamento odierno, che sarà valutato nei prossimi giorni.

Il difensore aveva già saltato per infortunio le sfide contro Verona (1-1) e Spezia (1-4). Questo l’elenco dei disponibili per la sfida:

PORTIERI – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

DIFENSORI – Bonucci, Cuadrado, Demiral, Frabotta, Dragusin, Danilo.

CENTROCAMPISTI – Chiesa, Arthur, McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Portanova.

ATTACCANTI – Dybala, Morata, Cristiano Ronaldo.

