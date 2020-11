Lazio-Juventus, niente allenamento per Immobile e Leiva: le ultime

Alla vigilia di Lazio-Juventus, Ciro Immobile e Lucas Leiva hanno lasciato Formello prima dell’ultimo allenamento

C’è mistero intorno ai calciatori della Lazio che domani saranno disponibili per la sfida contro la Juventus. Simone Inzaghi, in conferenza stampa, aveva parlato della possibilità che Immobile e Leiva fossero disponibili per la partita, dopo che ieri sera – in maniera ufficiosa – la società aveva fatto sapere che tutti i tamponi molecoleri era risultati negativi.

Sorpresa quindi questo pomeriggio quando Ciro Immobile e Lucas Leiva, due dei tre calciatori (il terzo è Strakosha) che sarebbero risultati positivi ai test rapidi effettuati sempre nella giornata di ieri, hanno lasciato il centro di Formello poco prima dell’allenamento del pomeriggio. Nessuna comunicazione ufficiale da parte della società e dubbi sulle condizioni dei due calciatori e sulla loro effettiva disponibilità per la gara di domani sera.