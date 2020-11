Caos tamponi in casa Lazio: dopo le positività emerse dai test del Campus Biomedico, i tamponi molecolari sono risultati tutti negativi

Nuovo capitolo nel caos tamponi che sta vivendo la Lazio. Dopo che i test rapidi effettuati dal gruppo biancoceleste e processati dal Campus Biomedico avevano evidenziato alcune positività, i nuovi test sono risultati tutti negativi.

In particolare la squadra di Inzaghi ha effettuato i classici test molecoleri dai quali non è emerso nessuno positivo. Attualmente quindi, in base al risultato di questi tamponi la Lazio non ha alcun positivo a due giorni dalla sfida contro la Juventus.