Autore del gol del pareggio in casa dello Zenit, Felipe Caicedo si sta confermando come uno degli attaccanti più affidabili

Un gol ogni 98 minuti giocati in stagione, l’impatto di Felipe Caicedo è una garanzia per questa Lazio ed è diventato anche un simbolo per i supporter biancocelesti. Dalla Zona Caicedo, che cancella la Zona Cesarini, guardando ai tanti gol nel finale di gara realizzati dal centravanti ecuadoriano, alla frase divenuta un must anche sui social “Amami o faccio un Caicedo”. E domenica arriva la Juventus, nel lunch match dell’Olimpico: “Felipe non vuole fermarsi: la sua crescita sotto la guida di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti, vuole e può continuare a far gol con queste medie”, spiega a Calciomercato.it Vincenzo Tropiano, intermediario e vicino agli agenti della punta sudamericana.

“Pensare che nel corso dell’ultimo mercato, c’era il Genoa che spingeva per garantirgli una centralità tecnica, poi anche l’offerta che arrivava dagli Emirati era molto forte, soprattutto dal punto di vista economico. Felipe si sente un uomo spogliatoio e dallo scorso anno anche centralissimo nel progetto. Inzaghi ha un rapporto splendido con Caicedo: il loro rapporto ha sviluppato anche questo senso del gol di Felipe. Lasciami dire, poi, che i gol si contano ma si pesano anche: quello di ieri allo Zenit, quello al 98′ al Torino sono alcuni esempi di gol che portano punti, non sono mai gol inutili. Anche il rapporto con la città è fantastico: anche i tifosi che avevano dei dubbi si sono ricreduti ed è divertente vedere come il suo nome è anche un tormentone. Insomma, va tutto bene”.

Calciomercato Lazio, pronto il rinnovo per Caicedo

Questo il motivo per il quale, è inutile arrivare alla prossima stagione, ovvero quella dell’ultimo anno di contratto, per prolungare. “Esatto”, conferma Tropiano a Calciomercato.it. “Già lo scorso anno si è parlato di un rinnovo, con il suo agente (Gonzalo Vargas, ndr) si sono fatti passi in avanti importanti. Altri club interessati? Caicedo ha un contratto in scadenza nel 2022, c’è un po’ di tempo, ma l’auspicio di tutti è quello di non arrivare con un rinnovo in fieri, non si vuole arrivare con un contratto in scadenza”.