Juventus, giocatori in nazionale: la scelta della dirigenza

Juventus, in vista della pausa nazionali la dirigenza bianconera prende una decisione importante sulle convocazioni

Con la Lazio, domani, la Juventus chiuderà un ciclo importante di partite. Bianconeri che vanno a caccia dei tre punti per continuare la risalita in classifica e avvicinarsi al primato. Dopodiché, verrà la nuova pausa per le nazionali. Una pausa destinata a generare altre polemiche, visto l’aumento dei casi di contagio da coronavirus tra i giocatori in tutta Europa. I club, con minore possibilità di controllare i propri tesserati, tremano e lamentano il rischio di dover fare a meno di giocatori importanti al rientro dagli impegni internazionali. La Juve, in particolare, vuole a tutti i costi evitare un nuovo caso Cristiano Ronaldo. Così, secondo ‘Football Inside’, starebbe pensando di mutuare l’esempio del Werder Brema e vietare ai propri calciatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Una scelta forte, che il presidente Agnelli e il resto della dirigenza sembrano intenzionati a percorrere per tutelare la propria rosa. Al rientro, un nuovo ciclo di gare importanti necessiterà della presenza di quanti più giocatori possibile a disposizione di Pirlo.

