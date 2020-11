Calciomercato Juventus, dalla Spagna: 60 milioni per il post Dybala!

In bilico il futuro di Paulo Dybala: il possibile sostituto potrebbe arrivare dal Real Madrid con l’approvazione di Pirlo e Cristiano Ronaldo

Continua a tenere banco in sede di calciomercato la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus in scadenza nel 2022. Continui rinvii che non fanno altro che alimentare rumors e indiscrezioni, l’ultima proveniente dalla Spagna. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Juventus, UFFICIALE: Pirlo perde un titolare

Calciomercato Juventus, via Dybala | Dalla Spagna: assalto a Asensio

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il club bianconero è già alla ricerca di un sostituto della ‘Joya’. In questo senso, Cristiano Ronaldo avrebbe fatto il nome di Marco Asensio e, stando al portale, nel 2021 la Juve potrebbe offrire 60 milioni al Real Madrid. Il tutto con l’approvazione, oltre che di CR7, anche di Andrea Pirlo. Si profilano dunque mesi piuttosto caldi sul fronte Dybala.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT | Dybala può davvero lasciare la Juventus? La verità

Lazio-Juventus, niente allenamento per Immobile e Leiva: le ultime