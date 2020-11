Bologna-Napoli, partenza rinviata per gli azzurri: le ultime di CM.IT

Bologna-Napoli, la squadra di Gattuso non è ancora partita alla volta dell’Emilia Romagna per il match di domani: il motivo

Il Napoli non è ancora partito per Bologna, lo farà domani mattina. L’aereo degli azzurri doveva partire alle 18:45, ma varie vicissitudini hanno portato a rinviare il viaggio alle prime ore della domenica. Prima sono arrivati in ritardo i risultati dei tamponi (tutti negativi), ma l’ostacolo più grosso ha riguardato problemi tecnici all’aereo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i giocatori del Napoli sono tornati a casa e la società ha preferito rimandare il volo a domattina piuttosto che la partenza alle 21, il primo slot disponibile concesso dall’aeroporto di Capodichino per la serata.