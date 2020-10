Sono tanti e fanno gola a tutti. Ipotesi, occasioni e sogni di mercato in scadenza di contratto a giugno 2021 in giro per l’Europa

Messi. Prima di tutto e di tutti lui. Il campione del Barcellona che mai come nell’ultima estate rovente è stato a un passo dall’addio al club blaugrana, in cui ha giocato l’intera carriera. Messi e il Barcellona si sono ritrovati, sì, ma il contratto rimane in scadenza nel 2021. Impossibile prevedere cosa accadrà dopo l’intensa e recente telenovela e con una stagione ancora tutta da giocare. Al Manchester United c’è invece Pogba, nei pensieri della Juventus per un ritorno di fiamma alla Morata. I Red Devils ci hanno provato e ci proveranno ancora con le proposte di rinnovo, sino ad ora puntualmente rifiutate dal centrocampista francese.

In Premier League, Sergio Aguero è arrivato alla scadenza del contratto col Manchester City. Il 32enne argentino è però infortunato: chissà che questo non possa condizionarne un ultimo rinnovo a fine stagione. Anche il centrocampista del Liverpool Wijnaldum è in scadenza e la trattativa di rinnovo coi Reds pare in stand-by.

Angel Di Maria è un’altra stella con possibilità di cambiare aria senza chiedere permesso a giugno 2021. Il giocatore, in scadenza col Psg, ha 32 anni e probabilmente sarà questa l’ultima occasione per lui di continuare a competere ad alti livelli, ma altrove. Ipotesi che potrebbe riguardare anche il compagno di squadra Julian Draxler.

In procinto di cambiare aria Alaba? Il difensore del Bayern Monaco, però, potrebbe invece rinnovare dopo l’offerta monstre fatta recapitare dal club tedesco al suo entourage. Juventus e Inter restano spettatrici interessate. Il Milan invece ha insistito per Depay col Lione, ma il giocatore è stato interessato anche da sirene catalane. E’ finita con la permanenza in Ligue 1 invece.

Sempre dal campionato francese è in scadenza Thauvin, in forza all’Olympique Marsiglia, per cui l’Atalanta ci ha provato nel bel mezzo dell’estate. Lasciando poi naufragare la pista.

