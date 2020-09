Calciomercato Juventus e Inter, l’offerta monstre che allontana Alaba

Il Bayern Monaco ha offerto un super contratto a David Alaba, attualmente in scadenza nel 2021 e accostato nei mesi scorsi a Juventus e Inter

Il contratto in scadenza nel 2021 di David Alaba ha scatenato diversi rumors sul difensore austriaco, accostato negli ultimi mesi anche a Juventus e Inter. Calciomercato.it ha raccontato nei giorni scorsi le difficoltà nelle trattative per il rinnovo: l’agente del giocatore, Pini Zahavi, ha richiesto un contratto quinquennale da 12 milioni netti a stagione, raddoppiando di fatto il suo stipendio.

La negoziazione è complessa, ma negli ultimi giorni l’agente e Rummenigge sono stati in contatto costante per trovare un accordo e l’ultima proposta potrebbe essere quella buona. Secondo la ‘Bild’, infatti, il Bayern Monaco avrebbe messo sul piatto uno stipendio da circa 11 milioni di euro, più 6 di bonus. Un’offerta monstre in grado di spazzare via la concorrenza: nei prossimi giorni le parti tenteranno di chiudere.

