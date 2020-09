Calciomercato Juventus e Inter, in bilico il futuro di Alaba al Bayern Monaco: l’annuncio del presidente Uli Hoeness, duro sull’agente del giocatore

Situazione che si sta facendo bollente in casa Bayern Monaco per il futuro di Alaba. Come anticipato da Calciomercato.it, la richiesta di Alaba per il rinnovo ha spiazzato il Bayern. Il giocatore austriaco è seguito da vicino da Juventus e Inter, che fiutano l’occasione di mettere le mani su un calciatore poliedrico e talentuoso. Sul suo futuro, sono arrivate le dure dichiarazioni di Uli Hoeness, presidente dei bavaresi. Ai microfoni della testata tedesca ‘Sport1’, si è infatti scagliato contro il suo agente, Pini Zahavi. “Alaba ha un avido piranha come consigliere – ha spiegato – E’ un ragazzo splendido, Flick vuole trattenerlo a tutti i costi. E anche il padre mi piace molto, ma si lascia influenzare. Spero che capiscano che un contratto di quattro o cinque anni con il Bayern è il massimo per loro e si adeguino al nostro monte salariale. E’ tutta una questione di soldi, al momento non è possibile sapere cosa chiede Zahavi per se stesso nella proposta di rinnovo a doppia cifra. Capisco che Salihamidzic una volta sia esploso durante una conversazione”. Il contratto di Alaba è in scadenza nel 2021, sul giocatore c’è anche il Barcellona.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, svolta per Alaba | Distanza col Bayern

Calciomercato Juventus, nuovo bomber | Annuncio di Pirlo