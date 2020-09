Manchester City, calvario Aguero: rischia altri due mesi di stop

Sergio Aguero è ancora alle prese con l’infortunio, il suo ritorno in campo sembra farsi più lontano: secondo Guardiola può rientrare tra due mesi

La sua assenza si è fatta sentire, specialmente in occasione della sfida di Champions League. Avere un giocatore come Sergio Aguero in campo farebbe comodo a chiunque. Ma l’argentino sta recuperando da un infortunio al ginocchio e le notizie per i tifosi del Manchester City non sono molto positive. Lo ha sottolineato in conferenza stampa lo stesso Pep Guardiola.

Aguero infatti potrebbe rientrare a disposizione persino tra due mesi: “Sappiamo che si tratta di un infortunio complicato. Lui sta facendo il suo lavoro, ma potrebbe tornare a disposizione tra un mese, magari due. Deve tornare in campo e recuperare la migliore condizione. Sergio non è un ragazzo che può recuperare la condizione nel giro di breve tempo, non ha ancora fatto una sessione di allenamento con noi. Lo aspettiamo” ha dichiarato il tecnico catalano.

