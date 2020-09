Barcellona, Messi chiude la crisi così: “Il meglio deve ancora venire”

Messi chiude crisi e polemiche. Il capitano del Barcellona dichiara a Sport: “Ciò che ho fatto è stato nell’interesse del club”

Leo Messi fa pace col Barcellona e i suoi tifosi, rilasciando in esclusiva a ‘Sport’ dichiarazioni importanti in vista di questa stagione, mandando un messaggio chiaro anche per quei tifosi ancora scottati dopo la lunga estate caldissima in cui la Pulce ha tenuto tutti in ansia e fibrillazione a causa del suo malcontento.

Tuttavia, oggi Messi è tornato ad essere l’uomo simbolo del Barcellona dichiarando: “Dopo tanti disaccordi, vorrei porre fine a tutto questo. Tutti i tifosi del Barça devono unirsi e dare per scontato che il meglio deve ancora venire”. E ancora: “I miei errori? Se sono stati commessi è stato solo per rendere più forte il Barcellona”.

Messi suona la carica: “Aggiungere passione ed entusiasmo sarà l’unico modo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il tutto restando sempre uniti e remando nella stessa direzione”

Il chiarimento: “Volevo mandare un messaggio a tutti i soci e i tifosi che ci seguono. Se in qualsiasi momento a qualcuno di loro ha dato fastidio qualcosa che ho detto o fatto, non devono avere dubbi sul fatto che l’ho sempre fatto pensando al meglio per il club”.

