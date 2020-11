Nuove indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Sergio Ramos, in scadenza con il Real Madrid. Il difensore è nel mirino di Juventus e PSG

Prosegue il tormentone legato al futuro di Sergio Ramos con il Real Madrid. Il leader e capitano merengue è in scadenza a giugno e ancora non ha rinnovato il contratto con il club campione di Spagna. La trattativa sarebbe al momento in alto mare e lontana dalla fumata bianca, con Florentino Perez che offrirebbe soltanto un anno di prolungamento al difensore con un taglio dell’ingaggio rispetto ai 12 milioni di che euro che il classe ’86 percepisce attualmente.

Juventus, il PSG fa sul serio per Sergio Ramos: la situazione

Finora non c’è stato nessun incontrato tra le parti, con la situazione che inizia ad allarmare l’ambiente Real. Sulle tracce di Ramos vengono segnalate Juventus e Paris Saint-Germain, ma sarebbero soprattutto i parigini a fare sul serio per l’ex Siviglia come sottolineato nella trasmissione ‘El Chiringuito TV’. Il giornalista Rafa Almansa ha svelato: “Al-Khelaifi ha tutto pronto per la firma di Sergio Ramos con il PSG se non trova un accordo con il Real Madrid“. Jose Alvarez, altro opinionista presente, ha aggiunto: “Il Paris Saint-Germain è disposto a dare un assegno in bianco a Ramos“. Il sodalizio vice campione d’Europa farebbe quindi sul serio per il capitano del Real Madrid, pronti a soffiarlo alla concorrenza della Juventus con una ricca offerta contrattuale.

