Il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere lontano dal Real Madrid a fine stagione. Il difensore è seguito da Juventus e PSG

Sale la tensione al Real Madrid per il futuro di Sergio Ramos. Il capitano e leader dei ‘Blancos’ è in scadenza contrattuale a giugno e le trattative per il prolungamento con la società sarebbero ancora in alto mare. C’è il rischio che il 34enne difensore lascia il Real, anche se la volontà manifestata dallo stesso giocatore è quella di restare a Veldebebas e chiudere la carriera con il club campione di Spagna.

Juventus, dalla Spagna: niente rinnovo per Sergio Ramos

L’accordo però tra le parti al momento non c’è, con le negoziazioni che non sarebbero entrate nel vivo. Stando a quanto riportato dai giornalisti presenti nella trasmissione ‘El Chiringuito Tv’, Florentino Perez sarebbe orientato a non rinnovare il contratto di Sergio Ramos. “Sembra che il club non abbia interesse per la permanenza di Ramos“, aggiunge Tomas Roncero, giornalista del quotidiano ‘AS’. Il Real starebbe così mettendo il difensore sul mercato, una scelta incomprensibile secondo gli opinionisti del ‘Chringuito’. Sergio Ramos è stato a più riprese accostato dalla stampa spagnola a Juventus e PSG in caso di addio al Real.

