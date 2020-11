Calciomercato Juventus, futuro in bilico | Svolta Sergio Ramos

In casa Real Madrid, si parla tantissimo del futuro di Sergio Ramos. Il capitano in scadenza di contratto è stato accostato anche alla Juventus

Sergio Ramos è in scadenza di contratto con il Real Madrid e prossimamente sarà libero di scegliersi la sua prossima squadra qualora non dovesse rinnovare. Una firma che per il momento non arriva e che nel caso in cui non dovesse arrivare potrebbe rilanciare nella corsa allo spagnolo anche la Juventus dell’ex compagno Cristiano Ronaldo, spesso accostata al capitano madrileno. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

I bianconeri e la Serie A lo attendono a braccia aperte ma il futuro di Ramos è ancora tutto da decifrare con il Real che prova ad effettuare un altro tentativo per trattenere il proprio numero 4. Secondo quanto sottolineato dal giornalista Inda a ‘El Chiringuito’, il club iberico si mantiene sul rinnovo annuale per il leader della Spagna. Juanfe Sanz Perez inoltre aggiunge: “Ogni giorno che passa vedo Sergio Ramos nel Real Madrid”.

