Calciomercato Juventus, offerta a sorpresa per Sergio Ramos

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos in scadenza di contratto con il Real Madrid resta nel mirino, ma spunta l’offerta clamorosa

Nelle prossime sessioni di calciomercato, la Juventus unirà al proposito di continuare nel rinnovamento della rosa quello di puntare a giocatori di grande carisma ed esperienza internazionale. Una occasione da sfruttare potrebbe portare a Sergio Ramos, se i negoziati di quest’ultimo con il Real Madrid per il rinnovo del contratto dovessero sfociare definitivamente nel nulla di fatto. Per il futuro del centrale spagnolo, però, le opzioni non mancano. Oltre ai bianconeri e al Psg, infatti, stando a ‘Fichajes.net’ ci starebbe pensando abbastanza seriamente l’Inter Miami di David Beckham, in MLS. Negli States, Ramos ritroverebbe l’ex compagno dai tempi del Real Gonzalo Higuain. Un’esperienza che sembrerebbe tentare l’andaluso, che oltreoceano troverebbe, oltre ad un contratto all’altezza delle sue pretese economiche, anche una nuova sfida professionale e di vita. Un’avventura, l’ultima della sua grande carriera. La Juve continua a monitorare la situazione, si attende una risposta dalla dirigenza bianconera se da Miami dovesse arrivare un vero e proprio assalto.

