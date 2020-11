Dalla Spagna rivelano come la Juventus abbia messo gli occhi su Ramy Bensebaini: per il difensore del Gladbach servono 25 milioni

Dopo le grandi incognite di inizio di stagione, stiamo imparando a conoscere sempre di più l’Andrea Pirlo allenatore. La Juventus del tecnico bresciano si difende con due linee da quattro, mentre quando è in fase di possesso un difensore scala sull’esterno di centrocampo e la retroguardia passa a tre. Uno dei limiti maggiori della rosa bianconera, però, sembra proprio essere la difesa: oggi, poi, è arrivata la notizia di un nuovo infortunio per Chiellini. E allora la dirigenza piemontese potrebbe decidere di intervenire sul mercato già nella finestra di gennaio e dalla Spagna rivelano anche che la Juventus avrebbe trovato il ‘jolly’ difensivo che farebbe al caso di Pirlo.

Calciomercato Juventus, occhi su Bensebaini | Concorrenza di Simeone

Come riferito da ‘Don Balon’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Ramy Bensebaini. Il 25enne del Borussia Moenchengladbach sa stare perfettamente sia in posizione centrale che, all’occorrenza, spostarsi sulla corsia esterna. Sarebbe, quindi, un jolly difensivo prezioso per Pirlo: il tecnico bresciano potrebbe ritrovarsi in rosa un altro giocatore alla Danilo, non a caso uno dei migliori fino ad ora. Come ribadito dal portale spagnolo, per Bensebaini occorrono almeno 25 milioni di euro e, soprattutto, bisogna battere una concorrenza agguerrita. Sul difensore del Gladbach, infatti, ci sarebbero anche l’Atletico Madrid ed il PSG. Il ‘Cholo’ Simeone, in particolare, sembra essere molto interessato a Bensebaini.

