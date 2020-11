Calciomercato Juventus, duello col Leeds in estate | Obiettivo in Serie A

Non ci saranno offerte per De Paul a gennaio né dalla Juventus, né dal Leeds

Tutto rimandato per Rodrigo De Paul: il trequartista argentino non si muoverà dall’Udinese a gennaio, soprattutto per le alte richieste del patron Pozzo, che per cedere il talento bianconero chiede 40 milioni di euro. Una cifra molto alta, sia per il Leeds che per la Juventus, le due squadre più attente sul profilo di De Paul, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’.

Non sono previste grandi spese nel mercato di gennaio, soprattutto a causa della crisi attuale che sta affliggendo il calcio internazionale: inoltre sia la Juventus che il Leeds arrivano da spese importanti nel corso dell’estate, per questo motivo per De Paul se ne riparlerà a luglio, quando i risultati della stagione in corso saranno acquisiti. Per De Paul, inoltre, l’opzione Juventus potrebbe essere meno di appeal, soprattutto a fronte del fatto che il minutaggio a disposizione non sarebbe così alto come invece potrebbe essere al Leeds.

Mario Petillo

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Juventus, super colpo in Ligue 1 | Prezzo ‘folle’

Calciomercato Juventus, mal di pancia Dybala: Pirlo però ha un piano