Non solo il Milan, anche la Juventus si butta su Memphis Depay del Lione e in scadenza di contratto nel giugno 2021. Ecco tutti i dettagli provenienti dalla Spagna

Ci sono anche due italiane sulle tracce di Memphis Depay, insieme ad Aouar il calciatore più talentuoso ed importante del Lione di Rudi Garcia. Parliamo del Milan e della Juventus, stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna entrambe pronte a sfidare il Barcellona, ad oggi in pole per il cartellino dell’attaccante olandese. Che, ricordiamo, è in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno. Come riporta ‘fichajes.net’, la Juve si è già fatta avanti con il club transalpino perché intenzionata a regalarlo a Pirlo nel calciomercato di gennaio.

La società di Andrea Agnelli, quindi, è disposta a tirare fuori dei soldi per un giocatore ingaggiabile a costo zero fra pochi mesi, una ‘mossa’ che servirebbe ad anticipare la folta concorrenza che comprende – oltre al Barça – diverse squadre straniere di assoluto prestigio. La risposta del Lione, nonostante gli ottimi rapporti (vedi l’affare De Sciglio e i discorsi per Aouar), è stata tuttavia ‘sconcertante’ e allo stesso tempo provocatoria: per il cartellino del 26enne ‘castigatore’ dei bianconeri targati Sarri nella scorsa Champions, che è anche il capitano della formazione francese, ha chiesto la bellezza di 80 milioni di euro. Parliamo di una cifra shock, che nessuno metterà sul tavolo. Soprattutto né Milan e né Juventus, che verosimilmente potrebbero provare a metterlo sotto contratto a costo zero, Barcellona e concorrenza permettendo.

