Calciomercato Juventus, si complica il colpo a zero: rinnovo pronto

Il contratto di Angel Di Maria scade al termine della stagione: la Juventus sogna il super colpo, ma il Psg sembra aver pronto il rinnovo

Potrebbe proseguire a Parigi la carriera di Angel Di Maria. L’argentino, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scade al termine della stagione, potrebbe firmare presto un rinnovo con il club transalpino. Per il ‘Fideo’ si è molto parlato in chiave Juventus, con il club bianconero che sogna il grande colpo a costo zero nella prossima estate. La società bianconera starebbe infatti pensando all’argentino come grande innesto per la propria rosa, ma il Psg potrebbe presto proporre un rinnovo.

Lo sottolinea ‘Fichajes.net’, secondo cui la società transalpina sta lavorando per proporre al giocatore il rinnovo sino al 2022/23. Lo stesso giocatore sarebbe felice di restare in Francia e avrebbe espresso il proprio desiderio di rimanere a Parigi. Passi in avanti dunque verso il rinnovo, con la strada, per la Juventus, che sembra farsi sempre più in salita.

