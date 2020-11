Calciomercato Juventus, mal di pancia Dybala: Pirlo però ha un piano

Juventus, Dybala resta fuori contro la Lazio, ma Pirlo vuole provarlo in futuro nel tridente con Morata e Ronaldo: gli scenari

Un momento certamente non facile per Paulo Dybala. L’argentino sta faticando a trovare spazio e anche nella partita di domani contro la Lazio, uno dei primi grandi impegni nella stagione della Juventus, la ‘Joya’ sembra destinata a restare fuori. Pirlo ha scelto la coppia d’attacco composta da Morata e Cristiano Ronaldo, con l’argentino che resterà fuori. Una scelta che l’ex Palermo certamente non gradirà. E se Dybala dovesse continuare a restare fuori nelle gare che contano, il suo futuro in bianconero potrebbe presto subire una svolta con un possibile addio.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Pirlo, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, sta pensando in futuro di valorizzare il giocatore all’interno del tridente composto da lui, da Morata e da Ronaldo. Al momento però l’argentino non sorride, complici sia le prove deludenti in campo che il discorso legato al mancato rinnovo. Tutte le trattative per prolungare il contratto sono saltate o slittate e la firma ancora non arriva. Il ragazzo ha sempre dichiarato di trovarsi bene a Torino, ma gli scenari potrebbero cambiare. Soprattutto se l’esperimento tridente dovesse andare male e Dybala continuasse a restare fuori nei match di cartello. In questo caso non si può escludere un addio già a gennaio se dovesse arrivare una buona offerta e soprattutto e la Juventus dovesse trovare un sostituto all’altezza del classe 1994.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT – Dybala può davvero LASCIARE la JUVENTUS? La verità

Calciomercato, da Lautaro a Dybala | Ansia rinnovo in Serie A