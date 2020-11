Da Lautaro Martinez a Paulo Dybala, in Serie A cresce l’ansia per i rinnovi ancora in stallo; le ultime di calciomercato

Rinnovi in sospeso nel campionato italiano. Tra calciatori e allenatori, in molti non hanno ancora certezze sul loro futuro con i rispettivi club. La prossima pausa per le Nazionali offrirà alle dirigenze la possibilità di lavorare con più calma sulle questioni più scottanti. Juventus, Milan e Inter, Napoli, Roma e Lazio: tutte Big di Serie A lavorano infatti al rinnovo dei loro tesserati più o meno prossimi alla scadenza e principalmente attaccanti: clicca qui per nuovi dettagli. Calciomercato.it fa il quadro della situazione: da Lautaro Martinez a Dybala, Ibrahimovic e Milik, le ultime di calciomercato sui rinnovi dei bomber in Serie A.

Calciomercato Juventus e Milan, da Dybala a Ibrahimovic: ultime sul rinnovo

In scadenza di contratto a giugno 2022, Dybala vive ancora una fase di stallo per il rinnovo con la Juventus: 15 sono i milioni di euro chiesti dal giocatore, circa 10 quelli offerti dalla Juve. Da tempo le voci si moltiplicano: finora non sono stati fatti ulteriori passi in avanti e non ne sono previsti a breve, fattore che potrebbe far slittare di alcuni mesi l’eventuale firma della Joya, al centro di indiscrezioni in ogni sessione di mercato. In casa Milan, invece, dopo le ottime prestazioni anche in questa nuova stagione, Maldini ha lanciato segnali di apertura su Ibrahimovic: “Zlatan è speciale. Io ho giocato fino a 41 anni, posso essere l’ultima persona a parlare di limiti di età. In tempi non sospetti dissi però che avremmo dovuto affrontare la questione”. Presto, quindi, potrebbero giungere novità sullo svedese, che col recente rinnovo annuale (fino a giugno 2021) percepisce un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: novità in tempi brevi

In casa Inter sono attese in tempi brevi novità sul rinnovo di Lautaro Martinez. Seguito dalle migliosi società europee, Real Madrid e Barcellona su tutte, il bomber ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e ormai da troppo tempo è in trattativa per il prolungamento con adeguamento dell’ingaggio. La sua richiesta è vicina ai 7 milioni di euro a stagione, ma la società vorrebbe anche eliminare la clausola rescissoria nel futuro accordo. Nelle prossime settimane sarebbe quindi previsto l’arrivo in Italia dei suoi agenti per iniziare la trattativa.

Calciomercato, da Milik a Dzeko: ultime sui rinnovi

Tra le altre Big del nostro torneo, la Roma può rinnovare con Dzeko: dopo il mancato addio della scorsa estate, prossimamente può arrivare l’accordo fino al 2023 con spalmatura dell’ingaggio, attualmente sui 5 milioni di euro netti a stagione. Il Napoli di recente ha incontrato Milik, in scadenza a fine campionato: l’intenzione è quella di trovare una soluzione positiva per tutte le parti in causa a gennaio. Discorso diverso per Lorenzo Insigne, per il quale si inizia a parlare di un ‘rinnovo a vita’. Se il Torino ragiona sul contratto di Belotti (scadenza attuale a giugno 2022), infine, la Lazio tratta con Caicedo, come confermato dall’intermediario a Calciomercato.it: “Già lo scorso anno si è parlato di un rinnovo, con il suo agente (Gonzalo Vargas, ndr) si sono fatti passi in avanti importanti. Ha un contratto in scadenza nel 2022, c’è un po’ di tempo, ma l’auspicio di tutti è quello di non arrivare con un rinnovo in fieri, non si vuole arrivare con un contratto in scadenza”.

