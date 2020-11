Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Maldini esce allo scoperto

Da Ibrahimovic a Donnarumma e Calhanoglu, le parole di Maldini prma di Milan-Lille

Prima di Milan-Lille di Europa League, Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’. In merito al possibile rinnovo di contratto fino al 2022 di Ibrahimovic, il Ds rossonero ha detto che “ogni giocatore è diverso, ma Zlatan è speciale. Io ho giocato fino a 41 anni, per cui posso essere l’ultima persona a parlare di limiti di età, comunque in tempi non sospetti dissi però che avremmo dovuto affrontare la questione”. Maldini ha ovviamente risposto pure sulle trattative, queste molto più complicate, per i prolungamenti di Donnarumma e Calhanoglu, entrambi in scadenza come il fuoriclasse svedese: “Ogni settimana può essere quella buona, non è che ce ne sia una migliore delle altre. Contatti ci sono, posso dire che abbiamo improntato tutto sulla chiarezza estrema e andiamo avanti”.

