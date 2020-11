Milan, Ibrahimovic sogna il ritorno in Nazionale: frecciata del ct

Zlatan Ibrahimovic vuole tornare a giocare con la Svezia, arriva la risposta del ct della Nazionale, Janne Andersson

Niente ritorno in Nazionale per Zlatan Ibrahimovic. O, almeno, è questo ciò che fa intendere il ct della Svezia Janne Andersson, che ha risposto al post social nel quale l’attaccante, scatenato negli ultimi mesi col Milan, ha fatto intendere di avere intenzione di tornare a giocare per il proprio paese. “Mi dicono ci sia un piano dietro quella foto, ma non capisco cosa significhi”, ha dichiarato l’allenatore, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, “non voglio dedicarci troppe energie”.

Il tecnico ha aggiunto: “Quattro anni e mezzo fa, dopo gli Europei, mi disse che la sua carriera con la Nazionale era chiusa. Ho massimo rispetto per lui e per i giocatori che presero la stessa decisione. Questione chiusa”. Nessuna speranza, quindi? Non proprio: secondo gli ultimi rumors, Zlatan tenterà di far cambiare idea ad Andersson. Dovesse continuare con questo ritmo in rossonero, dirgli di no sarà complesso.

