Il calciomercato Milan si prepara ai nuovi contatti col Real Madrid per Brahim Diaz, l’attaccante gradisce la permanenza

Tra campionato ed Europa League sono già tre le reti e innumerevoli le giocate di qualità di Brahim Diaz. Il Milan apprezza giorno dopo giorno l’attaccante arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Real Madrid. Tanto da volerlo confermare anche in vista dei prossimi anni, come anticipato da Calciomercato.it. Novità giungono dunque sulle prossime mosse di Maldini e Massara: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Milan, contatti col Real Madrid per Brahim Diaz: rinnovo del prestito o colpo definitivo

Nelle prossime settimane, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbero previsti incontri con il Real Madrid per provare a introdurre un’opzione di acquisto nel contratto del trequartista. Il Milan avrebbe due soluzioni da proporre: rinnovo del prestito ma con l’inserimento di un diritto di riscatto o acquisto a titolo definitivo del cartellino. Brahim Diaz attualmente viene valutato circa 25 milioni di euro, cifra che i rossoneri vorrebbero spendere solo con la certezza di disputare la prossima Champions League. Al giocatore, dal canto suo, piacerebbe proseguire l’esperienza milanista anche nei prossimi anni.

