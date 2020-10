Calciomercato Milan, Brahim Diaz brilla: le ultime CM.IT sul suo futuro

Brahim Diaz, a segno contro il Celtic, si è confermato un grande talento e il Milan può spingere per trattenerlo anche un’altra stagione

Brahim Diaz ha confermato tutta la sua classe con il bel gol messo a segno contro il Celtic, il secondo della sua avventura al Milan. Lo spagnolo ha guadagnato subito la fiducia di staff tecnico e ambiente rossonero, e l’ha ripagata con giocate di alto livello, umiltà e disponibilità al sacrificio. L’infortunio di Calhanoglu lo obbligherà ad avere sempre più spazio e responsabilità, ma il ragazzo, nonostante i 21 anni, ha dimostrato di sentirsi pronto alla sfida.

Dovesse continuare a crescere, come probabile, sarà inevitabile per il Milan tentare di acquistare il suo cartellino. Brahim , come fu anticipato da Calciomercato.it, è in prestito secco: la dirigenza del Real Madrid non ha mai voluto dare il suo ok al diritto di riscatto. Florentino Perez crede nel suo talento e vuole rivederlo vestito di blanco nelle prossime stagioni.

Il Milan, però, in sede di chiusura dell’affare strappò una promessa, quella di riparlarne a stagione in corso. Non sarà semplice conseguire un’opzione d’acquisto accessibile, visti anche i 17 milioni investiti nel 2019 dai merengues, ma il giocatore a Milano si trova benissimo e non esclude affatto una seconda stagione a San Siro. Il prestito si potrebbe prolungare, magari aprendo la negoziazione per un diritto di riscatto che il club meneghino avrebbe voluto sin dal primo giorno di trattative.

