Europa League, Celtic-Milan 1-3 | Pioli: “Da gennaio la svolta”

Pioli si gode l’ennesimo trionfo e commenta la vittoria del Milan con il Celtic: “Facciamo bene perché non perdiamo tempo”

Inarrestabile. Il Milan sotto la sapiente guida di Stefano Pioli, autentico mattatore sulla panchina rossonera, non smette di stupire e continua a vincere. La prima uscita in Europa League coincide con il 21esimo risultato utile consecutivo per la compagine meneghina: al Celtic Park termina 3-1. Il tecnico emiliano ha commentato la partita contro gli scozzesi ai microfoni di ‘Sky Sport’.

LEGGI ANCHE >>>PAGELLE E TABELLINO CELTIC-MILAN 1-3: Kessie domina, Tonali sbaglia tutto

CELTIC- “Abbiamo condotto bene la partita. Nel secondo tempo abbiamo rischiato qualcosina in più, perdendo in qualità. Era importante dimostrare di non essere una squadra normale, alle quali può capitare di avere meno motivazioni dopo una vittoria nel derby”.

SEGRETO- “Io penso che il segreto sia piuttosto semplice: lavoriamo da tempo tutti in un’unica direzione. Stiamo bene insieme, la società ha voluto confermare questo modo di lavorare. Siamo giovani, ma stiamo maturando: penso a Donnarumma, ma anche a Kessie per l’atteggiamento che ha. Poi abbiamo leader come Romagnoli e naturalmente Ibrahimovic. Per me facciamo bene perché non perdiamo tempo e pensiamo sempre che la prossima partita sia quella più difficile”.

ROMA- “Sarà difficile, ma cercheremo di fare del nostro meglio per continuare il momento positivo ed il nostro percorso. L’anno scorso vincere contro di loro ci ha dato la spinta. Loro hanno individualità importantissimi, ma ce le abbiamo anche noi e mi aspetto una bella gara”.

SVOLTA- “A gennaio: abbiamo cercato i giocatori giusti per colmare le nostre carenze. Sono passati 10 mesi, ma il percorso è solamente all’inizio”

SCUDETTO- “Più alziamo il livello tecnico e meglio è. Siamo ambiziosi, ma sappiamo bene che al momento ci sono 3-4 squadre davanti a noi sulla carta”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Tonali timido nel match col Celtic: critiche sui social

TERZO TEMPO CM.IT | SEGUI il post partita di Celtic-Milan in diretta!

Covid, UFFICIALE il nuovo protocollo. Spadafora: “Possibili decisioni difficili”