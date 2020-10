Milan, Tonali timido nel match col Celtic: critiche sui social

Avvio difficile per Sandro Tonali nel suo esordio in Europa League: il centrocampista ha ricevuto diverse critiche sui social

Per Sandro Tonali era una notte speciale, la prima nella fase a gironi di una competizione europea. L’ex talento del Brescia, per√≤, ha patito parecchio la tensione della sfida col Celtic in Europa League, e almeno nell’avvio della sfida, non ha mostrato il suo miglior volto, con un paio di appoggi sbagliati non all’altezza della sua fama. Un impatto che diversi tifosi rossoneri, sui social network, non gli hanno perdonato, dedicandogli critiche durissime, alcune delle quali visibili in basso.

#CelticMilan ma tonali lo vedo un'po anonimo — Francesco Cattaneo la rete siamo noi (@Frances19817591) October 22, 2020

Tonali si deve svegliare. — Saverio Cambareri ūüĒī‚öęÔłŹ (@saveriocamba) October 22, 2020

Tonali comunque deve fare lo step successivo, diventare un fattore, essere decisivo, essere un ulteriore titolare alla coppia Kessie-Bennacer.

√ą troppo timido, si deve ancora ambientare. Dai Sandro. — Luka (@Lucamina81) October 22, 2020