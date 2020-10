Celtic-Milan sarà la gara d’esordio dei rossoneri nel Gruppo H di Europa League, Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Galvanizzati dalla vittoria nel Derby e dal primo posto in classifica a punteggio pieno, i nerazzurri sono impegnati questa sera in Scozia per l’esordio in Europa League. Celtic-Milan è uno dei match-clou di questa prima giornata della fase a gironi e mette di fronte due club storici. Senza l’infortunato Calhanoglu, Pioli vuole partire col piede giusto anche in campo internazionale, come testimonia il turnover abbastanza limitato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Celtic-Milan

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti, Griffith. All. Lennon

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Tonali, Castillejo, Diaz, Krunic, Ibrahimovic All. Pioli

CLASSIFICA GRUPPO H: Celtic, Lille, Milan e Sparta Praga 0