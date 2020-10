Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha ufficializzato il nuovo protocollo per le attività sportive

Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha reso noto questa sera che il Dipartimento per lo Sport ha emanato il nuovo protocollo attuativo delle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, che aggiorna quelle dello scorso 19 maggio.

In arrivo, dunque, norme più stringenti per palestre, piscine, impianti e sportivi in generale. Particolare attenzione alla raccolta dati, controlli a campioni e alle sanzioni previste già in vigore. Spadafora ha commentato così la misura: “Il mondo dello sport ha fatto e continuerà a fare il massimo per garantire piena sicurezza agli appassionati e ai lavoratori, come avvenuto finora e anche di più. Siamo ben consapevoli che con l’andare dei giorni le curve aumentano e che purtroppo potremmo trovarci di fronte a decisioni difficili. Quello che chiedo è semplicemente che attività che presentano rischi simili vengano trattate allo stesso modo”.

