Milan, confermata anticipazione CM.IT: Brahim Diaz in prestito secco

Come anticipato da CM.IT, Brahim Diaz arriverà al Milan in prestito secco dal Real Madrid: non è stato inserito nessun diritto di riscatto

Un altro colpo in arrivo per il Milan, dopo aver messo le mani su Tonali, i rossoneri hanno effettuato la stretta decisiva anche per Brahim Diaz. Come anticipato dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘, lo spagnolo arriverà in prestito secco dal Real Madrid. Nonostante il Milan abbia tentato fino all’ultimo momento di inserire un opzione per il riscatto del trequartista classe ’99, Florentino Perez è stato irremovibile. Il club spagnolo crede molto in Brahim Diaz e non vuole in alcun modo rischiare di perderlo, quindi prestito secco. Il ‘Diavolo’ mette a disposizione di Pioli un’altra soluzione di qualità in avanti, continuando il processo di rafforzamento di una rosa che nel finale dello scorso di campionato ha viaggiato a ritmi serrati. Il Milan vuole tornare grande e, per farlo, sceglie la strada della qualità.

