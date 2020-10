Il Milan tenterà l’acquisto a titolo definitivo di Brahim Diaz dal Real Madrid: giungono conferme sulle indiscrezioni di Calciomercato.it

Brahim Diaz ha avuto un ottimo impatto con il Milan in quest’avvio di stagione. Sono già tre le reti messe a segno dal calciatore arrivato in prestito dal Real Madrid, che ha mostrato inotre un’enorme dose di talento messa a disposizione della squadra. E il Milan, come anticipato da Calciomercato.it, sta già pensando a confermare lo spagnolo in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Europa League, Celtic-Milan 1-3 | Brahim Diaz e Hauge valgono tre punti

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, conferma la volontà da parte dei meneghini di provare a riscattare il calciatore, che gli spagnoli hanno voluto lasciar partire solo in prestito secco.

Per ora si parla di una valutazione da circa 25 milioni di euro, ancora parziale visto che la stagione è appena cominiciata e la cifra potrebbe continuare a crescere. La volontà rossonera, però, è tentare di mettere a segno il colpo e nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti col Real Madrid.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: Calabria è sicuro

Milan, UFFICIALE: anche Donnarumma e Hauge sono guariti dal Covid!