Milan-Lille, i convocati di Pioli | Calabria out: ecco perché

Le scelte di mister Stefano Pioli in vista della sfida interna del Milan contro il Lille. Non c’è Davide Calabria, vi spieghiamo il perché

Il Milan ha ufficializzato i convocati di Stefano Pioli in vista del match di stasera contro il Lille. In lista non c’è Davide Calabria che ha accusato un piccolo sovraccarico muscolare, nulla di grave comunque. Il difensore italiano infatti, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il match di Serie A contro il Verona.

I CONVOCATI DI PIOLI

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

