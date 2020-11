Calciomercato Inter, Lautaro seduce il Real | Si infiamma la sfida

Lautaro Martinez dell’Inter seduce anche il Real Madrid, si infiamma la sfida di calciomercato con il Barcellona

Prima di lui c’erano riusciti solo Shevchenko, Drogba, Robben, Insigne, Pato, Dzeko e Jardel. Ora Lautaro Martinez si aggiunge alla lista dei nomi ristretti che possono vantare almeno un gol in carriera sia al Real Madrid sia al Barcellona. Non male per un giovane bomber di 23 anni ormai da tempo entrato nel mirino delle migliori società europee. Così, mentre la trattativa per il rinnovo con l’Inter non si velocizza, l’argentino riscuote rinnovati consensi in Spagna, dove anche in vista della prossima estate potrebbe infiammarsi la sfida tra Real e Barça per averlo: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, Real Madrid-Barcellona per Lautaro Martinez: le ultime sul futuro

Autore di un gol e un assist nella recente gara di Champions League contro il Real Madrid, Lautaro ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e da mesi attende il rinnovo con aumento dell’ingaggio. Avendone apprezzata la prestazione, quindi, i Blancos potrebbero averlo inserito in cima alla lista delle preferenze, notizia che non farebbe piacere ai Blaugrana, da anni interessati a portarlo in Catalogna. L’Inter, intanto, se lo gode sperando che trovi la giusta continuità anche in campionato. A partire, magari, dalla gara di domenica contro l’Atalanta.

