Il calcio italiano si appresta a vivere una serata importante, in cui verrà testato il livello raggiunto dalle squadre di Serie A: l’Atalanta ospiterà il Liverpool, mentre l’Inter volerà in Spagna a sfidare il Real Madrid. Le due compagini nerazzurre saranno messe alla prova rispettivamente dalla vincitrice dell’ultima Premier League e dell’ultima Liga. Dalla penisola iberica, però, rivelano che la sfida di Champions League di questa sera sarà anche l’occasione giusta per visionare Lautaro Martinez: intreccio fra calcio giocato e mercato.

Calciomercato Inter, Real su Lautaro | Pronto un contratto faraonico

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il Real Madrid coglierà l’occasione del match di questa sera per valutare seriamente la candidatura di Lautaro Martinez per l’attacco ‘blanco’. Il numero ’10’ dell’Inter è ancora alle prese con il rinnovo e, dopo le dichiarazioni degli agenti, l’addio non è più considerato un’ipotesi remota. I campioni di Spagna sembrano essere pronti a garantire un contratto faraonico all’argentino: 10 milioni di euro a stagione per cinque anni. Al momento, invece, l’offerta dei nerazzurri si ferma a 5 milioni annui, esattamente la metà. Non solo Champions League questa sera, Lautaro si potrebbe giocare un pezzo di futuro.

