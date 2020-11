Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Parlano gli agenti: “Tutte bugie!”

Gli agenti di Lautaro Martinez hanno fatto chiarezza sulla situazione del calciatore argentino e sul suo possibile rinnovo

Dopo mesi di rumors sul suo possibile trasferimento al Barcellona, ora il tormentone che riguarda Lautaro Martinez si è spostato sulla questione rinnovo. Al momento, la situazione del Toro sembra bloccata e, secondo diverse indiscrezioni, ci sarebbe ancora grande distanza tra richiesta e offerta economica delle parti.

Un caso che, però, hanno voluto chiarire gli agenti dell’attaccante, Rolando Zarate e Alberto Yaqué, che ai microfoni di ‘TNT Sports’ hanno dichiarato: “La questione economica è una grande bugia. Non c’è alcuna trattativa, al momento non c’è nulla. L’Inter non ci ha fatto alcuna offerta e Lautaro non ha chiesto più soldi. Se ne parla per altre questioni, evidentemente ci sono altri interessi che spingono nuovamente questo tema”. Sul momento del calciatore, i rappresentanti hanno aggiunto: “Lautaro sta bene, sa che deve pensare al campo e non dare importanza a tutto ciò che si dice”.

