Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: spunta la data

Calciomercato Inter, fiducia nel club nerazzurro per il rinnovo di Lautaro Martinez: ecco la data

Contro il Parma, non è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle. E’ rimasto a secco ancora una volta Lautaro Martinez e l’Inter ha patito l’assenza di Lukaku e la prova incolore dell’argentino, non andando al di là del pari con i gialloblu’. Momento un po’ così per il ‘Toro’, per il quale, però, fuori dal campo, procedono le trattative per il rinnovo di contratto. Trapela grande fiducia dagli ambienti nerazzurri e addirittura, secondo il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe la convinzione di siglare il nuovo accordo (rinnovo con raddoppio sostanziale dell’ingaggio) entro il mese di dicembre.

