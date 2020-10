Eriksen verso l’addio all’Inter, ma per ‘Don Balon’ il futuro del danese può essere ancora in Italia. Quattro le pretendenti al suo cartellino

Eriksen-Inter, siamo già ai titoli di coda. In Spagna ne sono certi, l’avventura in nerazzurro del fantasista danese sta per concludersi. Per ‘Don Balon’, tuttavia, il futuro dell’ex Tottenham potrebbe essere ancora in Italia. Il portale spagnolo non fa solo il nome della Juventus, a onor del vero l’unica che potrebbe permetterselo, ma parla anche di Milan, Roma e addirittura Lazio come potenziali acquirenti. Eriksen sarebbe un affare, visto che Suning sarebbe disposta a darlo via per quanto lo ha pagato: 20 milioni di euro.

Un prezzo ‘shock’, alla portata quindi di Milan, Lazio e Roma. I rossoneri dovrebbero fare un ‘sacrificio’, non è impossibile ma nemmeno probabile, mentre per le romane l’operazione si presenta del tutto impraticabile dato l’ingaggio del numero 24, non riuscito ad entrare nelle ‘grazie’ di Antonio Conte: vale a dire circa 8 milioni netti più 2 di bonus, una cifra a cui difficilmente rinuncerebbe.

